На видео попала операция по пресечению незаконного оборота табака на полмиллиарда рублей

ФСБ показала видео операции по пресечению незаконного оборота табака в Калужской, Воронежской и Тверской областях на 560 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах силовики через служебные помещения заходят на территорию производства, где установлено оборудование и находится большое количество коробок с упакованными и готовыми к отправке сигаретами. После этого они проводят задержание подозреваемого.

В Калужской области сотрудники предприятия организовали производство сигарет без уплаты акциза в государственный бюджет. Также они хранили на складах более пяти миллионов пачек сигарет различных товарных знаков, на которые были нанесены поддельные акцизные марки. Все это планировалось реализовать. Общая стоимость продукции составляет более 560 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по фактам хранения табачной продукции без маркировки, покушения на сбыт поддельных акцизных марок, уклонения от уплаты налогов и создания организованного преступного сообщества.

