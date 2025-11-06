Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:40, 6 ноября 2025Силовые структуры

На видео попала операция по пресечению незаконного оборота табака на полмиллиарда рублей

Появилось видео пресечения оборота табачных изделий на полмиллиарда рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео операции по пресечению незаконного оборота табака в Калужской, Воронежской и Тверской областях на 560 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах силовики через служебные помещения заходят на территорию производства, где установлено оборудование и находится большое количество коробок с упакованными и готовыми к отправке сигаретами. После этого они проводят задержание подозреваемого.

В Калужской области сотрудники предприятия организовали производство сигарет без уплаты акциза в государственный бюджет. Также они хранили на складах более пяти миллионов пачек сигарет различных товарных знаков, на которые были нанесены поддельные акцизные марки. Все это планировалось реализовать. Общая стоимость продукции составляет более 560 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по фактам хранения табачной продукции без маркировки, покушения на сбыт поддельных акцизных марок, уклонения от уплаты налогов и создания организованного преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла незаконный оборот табачных изделий на полмиллиарда рублей.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы ВСУ попытались вырваться из окружения в «третьей столице Украины»

    Российский священник рассказал об отскочившей от каски бойца СВО с иконой гранате

    Нефтегазовые доходы России упали на четверть

    Назван фаворит матча Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Ромой»

    iPhone Air подешевел в России

    Президент Мексики приняла меры после домогательств в прямом эфире

    Украина лишилась уникального 20-тонного вооружения в ходе тяжелых боев за окруженный город

    Россиянам рассказали о причинах блокировки счетов

    Сотрудница российского военкомата вышла замуж за бойца СВО ради «подъемных» и «гробовых»

    Стало известно об атаке ВСУ на Башкирию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости