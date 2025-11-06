Россия
Россиянка обвинила медиков санатория в смерти двухлетней дочери от инфаркта

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

В Ставрополе многодетная мать обвинила медиков оздоровительного санатория «Дружба» в смерти двухлетней дочери от инфаркта. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, недавно у матери четверых детей заболел туберкулезом младший сын и она была вынуждена лечь с ним в больницу. Своих дочерей на это время она направила в санаторий. При этом подчеркивается, что серьезных проблем со здоровьем у них не было и лечение было профилактическим. Однако 17 октября главврач оздоровительного учреждения сообщила россиянке, что одна из девочек «просто уснула и не проснулась».

Как выяснили журналисты, позже медсестра призналась матери, что ее дочь в течение нескольких дней отказывалась от еды и, ослабев, почти не разговаривала. В свою очередь, лечащий врач ребенка списал это состояние на прием антигистаминных препаратов. Вскрытие определило, что причиной смерти пациентки стал отек головного мозга после инфаркта.

Теперь россиянка обвиняет сотрудников санатория в халатности. Она считает, что ее ребенка «залечили» до смерти, и собирает доказательства для подачи заявления в суд. Кроме того, медучреждение проверяет Следственный комитет.

Ранее известный боец поп-ММА Рамазан Залкепов обвинил врачей Республиканского перинатального центра в Хасавюрте в смерти своего новорожденного ребенка. Как утверждает спортсмен, его супруга поступила в медучреждение в здоровом состоянии. Журналисты выяснили, что до произошедшего Залкепову якобы намекнули о необходимости заплатить за уход. На аналогичные требования врачей жаловались и другие семьи.

