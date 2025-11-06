Российские бойцы больше 12 часов под обстрелами выносили с поля боя раненого сослуживца

Российские бойцы несколько часов под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) выносили с поля боя через лес раненого сослуживца. Эту историю публикует Минобороны в официальном Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, в октябре штурмовики с позывными Учур, Айвенго и фельдшер Зверобой отправились на первое боевое задание. Им приходилось 12 часов двигаться через лес под роем дронов противника, разрывающимися ракетами и проносящимися истребителями.

Со слов военнослужащих, ночь им пришлось переждать. Найти раненого сослуживца удалось только утром. Его обнаружили в неглубокой ложбинке среди пустых гильз и пришедшего в негодность снаряжения. Раненого выносили на плащ-палатке из леса в течение нескольких часов и передали эвакуационной группе.

Ранее сообщалось о другом бойце СВО, который вынес на себе сослуживца из-за данного его матери обещания. Он протащил на себе бойца без признаков жизни 12 дней.