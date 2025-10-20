Россия
13:51, 20 октября 2025

Боец СВО 12 дней нес на себе тело сослуживца из-за данного его матери обещания

Участник СВО 12 дней нес тело сослуживца, выполняя данное его матери обещание
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) 12 дней нес на себе тело раненого сослуживца. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ».

По данным канала, мать сослуживца попросила бойца присматривать за ее сыном. В случае же, если его не станет, она просила вернуть ей «хотя бы берцы».

Мужчина рассказал, что мог бы похоронить друга на передовой, однако не смог нарушить наказа женщины. «А как я пришел бы к матери моего друга с берцами в руках, оставив тело на поле боя?» — задается он вопросом. Смог ли он передать тело матери, не сообщается.

Ранее стало известно о подвиге российского танкиста, который лишился руки при попытке вырваться из окружения и несмотря на это смог выжить. Тяжелое ранение он получил при попытке спасти сослуживца.

