Боец СВО 12 дней нес на себе тело сослуживца из-за данного его матери обещания

Участник СВО 12 дней нес тело сослуживца, выполняя данное его матери обещание

Участник специальной военной операции (СВО) 12 дней нес на себе тело раненого сослуживца. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ».

По данным канала, мать сослуживца попросила бойца присматривать за ее сыном. В случае же, если его не станет, она просила вернуть ей «хотя бы берцы».

Мужчина рассказал, что мог бы похоронить друга на передовой, однако не смог нарушить наказа женщины. «А как я пришел бы к матери моего друга с берцами в руках, оставив тело на поле боя?» — задается он вопросом. Смог ли он передать тело матери, не сообщается.

