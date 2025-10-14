Российский танкист лишился руки при попытке спасти украинца и неделю выживал в окружении

Танкист Рахимов лишился руки при попытке спасти украинца и выжил в окружении

Танкист из подмосковной Шатуры Якуббой Рахимов лишился части руки, пытаясь спасти украинца, а в итоге сам оказался в окружении. Об этом российский военнослужащий рассказал в беседе с Regions.

По словам мужчины, чтобы подписать контракт с Минобороны, он в 2022 году сделал операцию на глазах. В августе бойца направили в Запорожскую область, где в ходе штурма они с сослуживцем заметили брошенного своими раненого солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Получив разрешение спасти военного, Рахимов попытался вытащить его в безопасное место, однако попал под минометный огонь, потеряв часть руки.

Несмотря на это, россиянин остался на поле боя, но, преодолев 1,5 километра, рухнул без сознания в поле. В результате его заметили военные Вооруженных сил России и затащили в подвальное помещение, чтобы уберечь от обстрелов. Там мужчина провел неделю на одной воде, начав выбираться только вечером седьмого дня.

Путь Рахимова пролегал через минные поля. Кроме того, ему неоднократно приходилось ночевать среди тел, так как над головой летали коптеры. Пока военный пробирался к российским позициям, на оставшейся части его руки началось загноение. После спасения он почти год провел в госпитале.

Ранее в Минобороны России рассказали о рядовом Иване Семакине, который пять километров нес на себе раненого сослуживца и спас ему жизнь. Мужчина отправился на СВО вслед за друзьями и знакомыми и стал командиром эвакуационной группы.