Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:58, 14 октября 2025Россия

Российский подполковник получил серьезное ранение на СВО и продолжил выполнение задач

Chita.RU: Подполковник Сучков продолжил выполнение задач на СВО с ранением
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: пресс-служба ВВО

Подполковник Вооруженных сил России Максим Сучков получил серьезное ранение, но все равно продолжил выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его историю публикует Chita.RU.

По данным издания, с сентября 2024-го по май 2025 года Сучков находился в зоне проведения СВО, контртеррористической операции в российском приграничье и выполнял боевые задачи в составе одной из воинских частей группировки войск «Восток».

Сучков занимался планированием наступательных действий и командовал подразделениями на отдельных участках. В частности, под его руководством российским войскам удалось освободить от Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории сразу трех населенных пунктов.

Подполковник неоднократно подвергался атакам ВСУ, одна из них обернулась для него ранением. Это произошло при освобождении очередного населенного пункта. Во время смены позиций Сучков получил серьезное ранение. Несмотря на травмы, он продолжил выполнять поставленные задачи по занятию территорий.

Сучков имеет три государственные награды. В их числе — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медаль «За отвагу» и медаль Суворова.

Ранее сообщалось, что старший лейтенант Денис Михайлов продвинул линию фронта в зоне СВО на семь километров, за что был награжден орденом Мужества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мэр Одессы лишен украинского гражданства и потеряет власть. У него может быть российский паспорт

    Госдума освободила семьи участников СВО от одного вида платежей

    В Москве таксист-мигрант надругался над несовершеннолетней пассажиркой

    Военные взяли власть в свои руки в одной стране

    Путин назначил нового посла в Австрии

    Раскрыта стоимость PlayStation 6

    Бывший судья Верховного суда России остался без имущества на 9 миллиардов рублей

    Россиян предостерегли от употребления даже одного бокала вина в обед

    В российском городе появилась зебра для ежей

    Россияне бросились скупать новогодние туры в пять теплых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости