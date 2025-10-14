Российский подполковник получил серьезное ранение на СВО и продолжил выполнение задач

Chita.RU: Подполковник Сучков продолжил выполнение задач на СВО с ранением

Подполковник Вооруженных сил России Максим Сучков получил серьезное ранение, но все равно продолжил выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его историю публикует Chita.RU.

По данным издания, с сентября 2024-го по май 2025 года Сучков находился в зоне проведения СВО, контртеррористической операции в российском приграничье и выполнял боевые задачи в составе одной из воинских частей группировки войск «Восток».

Сучков занимался планированием наступательных действий и командовал подразделениями на отдельных участках. В частности, под его руководством российским войскам удалось освободить от Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории сразу трех населенных пунктов.

Подполковник неоднократно подвергался атакам ВСУ, одна из них обернулась для него ранением. Это произошло при освобождении очередного населенного пункта. Во время смены позиций Сучков получил серьезное ранение. Несмотря на травмы, он продолжил выполнять поставленные задачи по занятию территорий.

Сучков имеет три государственные награды. В их числе — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медаль «За отвагу» и медаль Суворова.

