Российский офицер продвинул линию фронта в зоне СВО на семь километров

Старший лейтенант Денис Михайлов продвинул линию фронта в зоне специальной военной операции (СВО) на семь километров, за что был награжден орденом Мужества, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.
В августе прошлого года штурмовая рота под командованием офицера Михайлова прорвала оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Желанное, Новожеланное и Камышовка Донецкой народной республики. Военнослужащий получил ранение, но отказался от эвакуации и продолжил командовать наступлением.
«В результате было уничтожено пять пулеметных расчетов врага, а штурмовая рота закрепилась на позициях и обеспечила продвижение основных сил вперед», — сказано в публикации.
Россиянин проходит военную службу по контракту с 2016 года. Он дважды участвовал в операции в Сирии в 2017 и 2019 годах, а с марта 2022 года выполняет боевые задачи в зоне СВО.
Ранее участник СВО из Подмосковья 20 километров нес на себе раненых сослуживцев. Все это время они находились под огнем противника.