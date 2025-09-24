Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:35, 24 сентября 2025Россия

Российский офицер продвинул линию фронта в зоне СВО на семь километров

Старший лейтенант Михайлов прорвал оборону ВСУ и продвинул линию фронта на 7 км
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Старший лейтенант Денис Михайлов продвинул линию фронта в зоне специальной военной операции (СВО) на семь километров, за что был награжден орденом Мужества, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

В августе прошлого года штурмовая рота под командованием офицера Михайлова прорвала оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Желанное, Новожеланное и Камышовка Донецкой народной республики. Военнослужащий получил ранение, но отказался от эвакуации и продолжил командовать наступлением.

«В результате было уничтожено пять пулеметных расчетов врага, а штурмовая рота закрепилась на позициях и обеспечила продвижение основных сил вперед», — сказано в публикации.

Россиянин проходит военную службу по контракту с 2016 года. Он дважды участвовал в операции в Сирии в 2017 и 2019 годах, а с марта 2022 года выполняет боевые задачи в зоне СВО.

Ранее участник СВО из Подмосковья 20 километров нес на себе раненых сослуживцев. Все это время они находились под огнем противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Глупые европейцы все купят». Трамп пригрозил России и поддержал Украину. Чего он добивается на самом деле?

    Мать P. Diddy обратилась с просьбой к судье перед вынесением приговора рэперу

    Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет

    «Стрижка после расставания» стала трендом осени

    Егор Крид поселился у Ксении Бородиной

    В России заявили о повышении зарплат у граждан после увеличения МРОТ

    Играющий за испанский клуб российский футболист рассказал об общении с украинцами

    В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником

    Появились подробности о бое с десантниками ВСУ в Черном море

    Мишустин объявил о повышении минимальных зарплат в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости