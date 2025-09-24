Российский офицер продвинул линию фронта в зоне СВО на семь километров

Старший лейтенант Михайлов прорвал оборону ВСУ и продвинул линию фронта на 7 км

Старший лейтенант Денис Михайлов продвинул линию фронта в зоне специальной военной операции (СВО) на семь километров, за что был награжден орденом Мужества, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

В августе прошлого года штурмовая рота под командованием офицера Михайлова прорвала оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Желанное, Новожеланное и Камышовка Донецкой народной республики. Военнослужащий получил ранение, но отказался от эвакуации и продолжил командовать наступлением.

«В результате было уничтожено пять пулеметных расчетов врага, а штурмовая рота закрепилась на позициях и обеспечила продвижение основных сил вперед», — сказано в публикации.

Россиянин проходит военную службу по контракту с 2016 года. Он дважды участвовал в операции в Сирии в 2017 и 2019 годах, а с марта 2022 года выполняет боевые задачи в зоне СВО.

Ранее участник СВО из Подмосковья 20 километров нес на себе раненых сослуживцев. Все это время они находились под огнем противника.