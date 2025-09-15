Боец СВО 20 километров пронес раненых сослуживцев под огнем ВСУ

Участник СВО из Подмосковья 20 километров пронес на себе раненых сослуживцев

Участник специальной военной операции (СВО) из Подмосковья 20 километров пронес на себе раненых сослуживцев. Об этом сообщает Regions.ru.

Речь идет о жителе Павловского Посада Александре Сумачакове. Оказавшись в зоне боевых действий, бойцу пришлось десятки километров нести на себе других бойцов. Все это время они находились под огнем ВСУ, отмечает издание.

Сумачаков служит в зоне СВО с осени 2022 года. Сейчас его подразделение находится на краснолиманском направлении.

Ранее стало известно о подвиге другого участника спецоперации, который после ранения был вынужден на протяжении пяти дней добираться до российских позиций. Выжить оказавшемуся в такой ситуации солдату помогла помощь с неба — воду, еду и лекарства ему сбрасывали с беспилотников.