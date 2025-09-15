Боец СВО 20 километров пронес раненых сослуживцев под огнем ВСУ

Участник специальной военной операции (СВО) из Подмосковья 20 километров пронес на себе раненых сослуживцев. Об этом сообщает Regions.ru.
Речь идет о жителе Павловского Посада Александре Сумачакове. Оказавшись в зоне боевых действий, бойцу пришлось десятки километров нести на себе других бойцов. Все это время они находились под огнем ВСУ, отмечает издание.
Сумачаков служит в зоне СВО с осени 2022 года. Сейчас его подразделение находится на краснолиманском направлении.
Ранее стало известно о подвиге другого участника спецоперации, который после ранения был вынужден на протяжении пяти дней добираться до российских позиций. Выжить оказавшемуся в такой ситуации солдату помогла помощь с неба — воду, еду и лекарства ему сбрасывали с беспилотников.