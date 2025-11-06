Наука и техника
19:50, 6 ноября 2025

Российский Т-80 получил детали от американской Bradley

Российские танкисты оснастили Т-80БВ динамической защитой от БМП Bradley
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Танкисты Вооруженных сил России оснастили танк Т-80БВ динамической защитой BRAT от трофейной боевой машины пехоты (БМП) M2A2 ODS-SA Bradley американского производства. На соответствующий снимок обратил внимание портал Army Recognition.

Танк получил новые бортовые экраны с блоками BRAT, которые могли снять с захваченной или уничтоженной Bradley ВСУ. Автор предложил, что Т-80БВ доработали в полевых условиях. Также на башне машины можно заметить большой каркас, который может выступать в качестве заготовки для создания антидронового «мангала».

В штатный комплект Bradley Reactive Armor Tiles (BRAT) входит 96 деталей, которые прикрывают машину от кумулятивных снарядов и реактивных гранат. Элемент защиты состоит из двух металлических пластин и слоя взрывчатого вещества между ними. При поражении модуля происходит подрыв элемента BRAT, пластина которого разрушает кумулятивную струю.

В октябре на Украине заметили Bradley, которые оснастили советской динамической защитой «Контакт». Дополнительными элементами прикрыли участки, на которых нет блоков BRAT.

