Российского студента осудили из-за снятого по дороге в колледж видео

В Тульской области студента колледжа оштрафовали за арестантский лозунг

В Тульской области 18-летнего студента Донского политехнического колледжа наказали за рисунок в тетради. Об этом пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

Как стало известно изданию из материалов суда, обвиняемый опубликовал в чате учебной группы видео, снятое по дороге на учебу. В кадр попала тетрадь, на которой оказались рисунки восьмиконечных звезд, а также надписи с лозунгами «Жизнь ворам!» и «АУЕ» («Арестантское уголовное единство», движение признано экстремистским и запрещено на территории России). Эти же фразы выкрикивали и другие студенты, запечатленные в ролике.

В результате на запись обратил внимание сотрудник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России (Центра «Э»), который увидел в нем демонстрацию экстремистской символики. С обвинением согласился и суд, назначив студенту минимальный штраф по административной статье о демонстрации экстремистской символики — тысячу рублей. В свою очередь, обвиняемый признал вину и раскаялся.

Ранее в Республике Марий Эл наказали мигранта из Белоруссии Кирилла Войтовича, который при переписке в мессенджере изобразил поросячий визг. Суд привлек его к административной ответственности по статье о демонстрации нацистской атрибутики и оштрафовал на тысячу рублей.