В России наказали изобразившего поросячий визг мигранта

В Йошкар-Оле мигранта из Белоруссии осудили за имитацию поросячьего визга

В Республике Марий Эл наказали мигранта из Белоруссии Кирилла Войтовича, который при переписке в мессенджере изобразил поросячий визг. Информация об этом размещена в картотеке на сайте Йошкар-Олинского городского суда.

Как следует из постановления суда, в январе 2024 года мужчина переписывался с другим пользователем, который предложил ему «похрюкать». В ответ Войтович написал «Слава Украине» (фраза внесена Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов) и изобразил при помощи сочетания букв «УИ УИИИИ» визг поросенка.

Сам подсудимый вину признал лишь частично, заявив, что раскаивается. По словам Войтовича, он написал лозунг не в целях восхваления Украины, а чтобы принизить высказывание оппонента, которого он счел украинцем. В результате суд привлек его к административной ответственности по статье о демонстрации нацистской атрибутики и оштрафовал на тысячу рублей.

В свою очередь, «Осторожно, новости» пишут в Telegram, что Войтович переехал в Россию в 2019 году. В 2023 году его задержали в Йошкар-Оле с плакатом на белорусском языке во время ежегодного возложения цветов к мемориалу репрессированным при Иосифе Сталине. Тогда его отпустили из полиции.

Ранее в Забайкальском крае наказали 72-летнюю россиянку, которая негативно высказалась о специальной военной операции. Суд пришел к выводу, что в комментариях в соцсетях женщина унизила честь и достоинство военнослужащих, оштрафовав ее на 30 тысяч рублей.