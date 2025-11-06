Экономика
14:34, 6 ноября 2025

Площадь снежного покрова в России подсчитали

Синоптик Вильфанд: Снегом покрыто около 80 % территории России
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Россию все больше заваливает снегом. Какая часть ее территории уже покрыта снегом, агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На сегодняшний день, по подсчетам синоптика, снегом покрыто около 75-80 процентов территории страны. Снег уж окутал Дальний Восток, Сибирь, Урал и восточную часть Северо-Западного федерального округа. Кроме того, снежный покров образовался в нескольких районах Приволжского федерального округа. На основании этого можно сказать, что в большинстве российских регионов уже наступила настоящая зима, заявил Вильфанд. В центре европейской части России снега пока не видно. Снежный покров не установится там и в течение всей этой недели, отметил метеоролог.

В Москве первый снег, как ожидается, выпадет на следующей неделе. Первый за эту осень снегопад может пройти в столице 11 ноября — он будет небольшим и кратковременным. Однако с 13 по 14 ноября снегопад усилится, а снежный покров достигнет двух-трех сантиметров в высоту.

