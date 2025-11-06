Экономика
20:44, 6 ноября 2025Экономика

Собственникам ЖК от MR GROUP выдали жилье с трещинами и недоделанным ремонтом

Корпус ЖК в Видном сдали с трещинами, мусором и недоделанным ремонтом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В одном из подмосковных жилых комплексов (ЖК) собственникам после задержки со сдачей выдали жилье с трещинами, грязью и недоделанным ремонтом. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Shot Проверка».

Речь идет о ЖК «ЭКО Видное 2.0» от застройщика MR GROUP. Собственница, которая пришла на приемку со специалистом, рассказала, что тот выявил грубые нарушения ГОСТ и других строительных норм. Так, в подъезде и квартире были заметны трещины, сколы, царапины и вмятины. Помимо этого, приемщик обратил внимание на отклонения в дверях, полу и окнах, неровные стены и перевернутые розетки. На записи, снятой собственницей, можно также увидеть, что подъезд дома завален строительным мусором, а квартира — окурками. Унитаз при приемке объекта был грязным, так как в квартире проживали рабочие. Женщина утверждает, что ремонт в корпусе, несмотря на просрочку со сдачей объекта, по-прежнему не завершен. Она добавила, что собирается подать в суд на застройщика.

О том, что собственники почти полгода не могут получить ключи от квартир в жилом комплексе «ЭКО Видное 2.0», канал «Shot Проверка» сообщил на прошлой неделе.

