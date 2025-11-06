Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:38, 6 ноября 2025Культура

Стал известен спонсор приезда Джоли на Украину

Приезд Анджелины Джоли на Украину спонсировал фонд Legacy of War Foundation
Андрей Шеньшаков

Фото: Legacy Of War Foundation / Reuters

Международный фонд Legacy of War Foundation, который сотрудничает с ЛГБТ-сообществом (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), оплатил приезд Анджелины Джоли на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы организации.

В опубликованном пресс-релизе отмечается, что Джоли посетила Николаев и Херсон за счет фонда.

«Анджелина посетила Николаев и Херсон вместе с Legacy of War Foundation. Она поблагодарила многочисленные местные организации, с которыми смогла встретиться, за поддержку в ходе визита», — сообщается в документе.

Известно, что после поездки звезды Голливуда в Херсон ей также предложили посетить Донбасс, Новороссию и приграничные регионы России.

Ранее стало известно, что голливудская актриса Анджелина Джоли не сообщила украинскому правительству о своем визите и зашла в страну пешком.

box#4145833

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    Спецпосланник Трампа назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Найдена связь между утренним сексом и успехом на работе

    Пилот самолета ослушался инструкций диспетчера и едва не врезался в другой борт в небе

    Бывший пункт размещения подразделений «Азова» в подвале завода «Азовстали» попал на видео

    В ЕК ответили на нежелание Сербии вводить санкции против России

    Во Франции чеченец зарезал бывшую жену на глазах у детей

    Организаторов конкурса красоты «Мисс Вселенная» вызвали на допрос из-за подушки

    Спилберг начал работу над продолжением культового фильма

    Названо условие полного излечения от распространенного венерического заболевания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости