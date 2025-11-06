Daily Mail: Чучело премьер-министра Великобритании Стармера сожгут

По улицам города Льюис графства Восточный Сассекс протащат чучело премьер-министра Великобритании Кира Стармера в ночь на 5 ноября — в канун Ночи Гая Фокса. Об этом пишет газета The Daily Mail.

«Британская общественность направила свой гнев на подвергающегося критике премьер-министра, изобразив его в виде клоуна», — отмечает издание.

Пародийное чучело главы британского правительства планируется показательно сжечь в субботу, 8 ноября, отмечает The Telegraph.

В 2022 году в Ночь Гая Фокса сожгли чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.