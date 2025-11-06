Мир
05:24, 6 ноября 2025

Трамп призвал немедленно прекратить шатдаун

Трамп 5 ноября призвал республиканцев немедленно прекратить шатдаун
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Президент США Дональд Трамп в среду, 5 ноября, призвал представителей Республиканской партии в американском сенате немедленно прекратить шатдаун. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Я думаю, это очень важно: нам нужно открыть страну. И способ сделать это сегодня днем — отменить правило филибастера», — сказал Трамп.

Представители Республиканской партии в беседе с агентством подчеркнули, что необходимых для отмены правила филибастера 60 голосов из 100 набрать не получится.

Ранее сообщалось, что Сенат в 14 раз не смог принять поддержанную Палатой представителей временную резолюцию, направленную на «преодоление сложившейся тупиковой ситуации».

