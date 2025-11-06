Трампа уличили в двояком отношении к новому мэру Нью-Йорка

NYT: Трамп высказывает разные мнения о Мамдани на публике и в частном порядке

Президент США Дональд Трамп высказывает разные мнения о победившем на выборах мэра Нью-Йорка Зохране Мамдани на публике и в частном порядке. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, на публике президент Трамп критиковал Мамдани как экстремиста, коммуниста и угрозу для Нью-Йорка, однако, по словам источников, в частном порядке Трамп описывал Мамади как талантливого политика, называя его пронырливым и хорошим оратором.

По словам людей из окружения главы Белого дома, Мамдани и Нью-Йорк, вероятно, станут следующими целями давления со стороны Трампа.

Ранее стало известно, что Мамдани заявил о создании переходной команды, в которой состоят только женщины. Он отметил, что новая администрация выполнит данные избирателям обещания.