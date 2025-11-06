Новый мэр Нью-Йорка включил в состав своей переходной команды только женщин

Переходная команда мэра Нью-Йорка Мамдани будет состоять только из женщин

Победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил о создании переходной команды, в которой состоят только женщины. Об этом пишет газета The Guardian.

Политик во время одного из последних выступлений назвал состав переходной команды. По его словам, новая администрация выполнит данные избирателям обещания. Она будет в равной степени компетентной, сострадающей и честной.

В частности, исполнительным директором переходной команды станет Элана Леопольд. В ее состав войдут экс-заместители мэра Мария Торрес-Спрингер и Мелани Харцог.

Новая администрация начнет работу сразу после официального вступления Мамдани в должность, которое состоится 1 января 2026 года.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп эмоционально отреагировал на победу социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка. Политик отметил, что это стало потерей части суверенитета США.

В свою очередь, Мамдани пригрозил президенту Штатов, что даст отпор главе государства и его последователям. До этого политик объявил о своей победе на выборах мэра Нью-Йорка после того, как его соперник и бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо признал свое поражение.