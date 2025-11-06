Мир
07:05, 6 ноября 2025

Турецкий аналитик назвал козырь Трампа в переговорах с Россией

Аналитик Кашлылар: Трамп сохранит поставку Tomahawk Киеву в качестве козыря
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится сохранить поставку ракет Tomahawk Киеву в качестве переговорного козыря в диалоге с Россией. Но данные ракеты не смогут изменить ход конфликта, высказал мнение турецкий аналитик, вице-президент Центра исследований внешней политики Турции Мустафа Метин Кашлылар, пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что Вашингтон рассматривает вопрос передачи Tomahawk прежде всего как «инструмент политического давления и элемент торга с Москвой».

«В последние дни Пентагон дал на это зеленый свет, но Трамп всегда надеется на какое-либо соглашение, особенно с Россией, и держит поставку этого оружия в качестве козыря», — подчеркнул аналитик.

Кашлылар также напомнил, что администрация главы Штатов уже прибегала к экономическим мерам против Москвы, что привело к замедлению переговорного процесса.

Ранее американские СМИ проинформировали о решении Пентагона, согласно которому поставки Tomahawk Украине были якобы одобрены. Как уточнялось, окончательное решение о передаче оружия остается за американским лидером.

После этого сам Трамп заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Политик уточнил, что может изменить свою позицию, но «в данный момент не делает этого».

