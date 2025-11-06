Туристка прилетела в Японию с 12-летней дочерью и оставила ее работать проституткой

Туристка из Таиланда прилетела с 12-летней дочерью в Японию и бросила ее в массажном салоне, оказывающем интимные услуги. Об этом сообщило издание The Asahi Shimbun.

30-летняя женщина и ее дочь прибыли в аэропорт Токио в конце июня. Таиландка сразу направилась в массажный салон, в котором научила девочку удовлетворять мужчин, а затем бросила ее работать проституткой в заведении. Не говорящая по-японски девочка три месяца жила в салоне и получала минимальные средства на пропитание. В середине сентября ей удалось связаться с полицией.

4 ноября офицеры арестовали 51-летнего менеджера массажного заведения Масаюки Хосоно, в котором работали несколько таиландок и несовершеннолетняя жертва. «Я не могу припомнить столь вопиющего случая торговли людьми», — сообщил один из следователей.

На данный момент расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают местоположение матери девочки. Потерпевшую планируют вернуть в Таиланд к родственникам.

