Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:52, 5 ноября 2025Путешествия

Преподававшую тантрический секс туристам женщину арестовали в Таиланде

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Lightcube / Shutterstock / Fotodom

На популярном у туристов острове Ко Панган в Таиланде арестовали преподававшую тантрический секс женщину. Об этом сообщило издание The Sun.

Мария Щетинина из Великобритании брала с путешественников плату в 400 батов (1 тысяча рублей) за сеанс эротической йоги. Занятия, включающие движения сексуального характера, 40-летняя иностранка проводила за рестораном Ethos, которому передавала часть своих доходов.

Материалы по теме:
Расхотелось Почему молодежь перестает заниматься сексом
РасхотелосьПочему молодежь перестает заниматься сексом
28 января 2018
Сообразили на троих Лучшие свинг-курорты со всего мира
Сообразили на троихЛучшие свинг-курорты со всего мира
3 февраля 2017

Полиция выяснила, что Щетинина имела разрешение на работу с клиентами в компании по управлению гостиницами, но у нее не было лицензии преподавателя. Британку обвинили в незаконной работе. Расследование по ее делу продолжается.

Ранее россиянину запретили приезжать в Таиланд на 99 лет за курение в буддийском храме. Михаил вместе с группой приехал на экскурсию в пагоду Wat Kanlayanamit Woramahawihan в Бангкоке и закурил IQOS.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    Раскрыты потери в морской пехоте ВСУ после ракетного удара

    Военные ВСУ массово лишились конечностей из-за медстандартов НАТО

    Ушел из жизни севастопольский ветеран Вооруженных сил Виктор Субботин

    Около 200 тысяч жителей Херсонской области остались без света

    Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России

    В Австрии начали расследование в отношении якобы российского шпиона

    Ким Кардашьян снялась топлес для журнала

    Россиянам рассказали о погоде на эту зиму

    Российский проект АЭС в ЕС получил разрешение на строительство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости