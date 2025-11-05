Преподававшую тантрический секс туристам женщину арестовали в Таиланде

На популярном у туристов острове Ко Панган в Таиланде арестовали преподававшую тантрический секс женщину. Об этом сообщило издание The Sun.

Мария Щетинина из Великобритании брала с путешественников плату в 400 батов (1 тысяча рублей) за сеанс эротической йоги. Занятия, включающие движения сексуального характера, 40-летняя иностранка проводила за рестораном Ethos, которому передавала часть своих доходов.

Полиция выяснила, что Щетинина имела разрешение на работу с клиентами в компании по управлению гостиницами, но у нее не было лицензии преподавателя. Британку обвинили в незаконной работе. Расследование по ее делу продолжается.

Ранее россиянину запретили приезжать в Таиланд на 99 лет за курение в буддийском храме. Михаил вместе с группой приехал на экскурсию в пагоду Wat Kanlayanamit Woramahawihan в Бангкоке и закурил IQOS.