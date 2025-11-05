Россиянину запретили приезжать в Таиланд на 99 лет за курение в буддийском храме

Отдыхающий в Таиланде россиянин попал под арест за курение в буддийском храме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, житель России по имени Михаил вместе с группой приехал на экскурсию в пагоду Wat Kanlayanamit Woramahawihan в Бангкоке. Во время похода он закурил электронную сигарету и был схвачен полицией. Из-за стресса и незнания языка путешественник не сразу понял, за что был задержан.

Из-за правонарушения ему запретят приезжать в страну на 99 лет и оштрафуют на миллион бат (до 2,5 миллиона рублей).

