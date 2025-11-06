Силовые структуры
У россиянина нашли части самодельного пистолета-пулемета

В Татарстане ФСБ задержала мужчину за попытку собрать пистолет-пулемет
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Татарстане ФСБ задержала местного жителя, попытавшегося собрать пистолет-пулемет. Об этом сообщает газета «Вечерняя Казань» в Telegram-канале.

По данным ведомства, у мужчины нашли взрывчатые вещества и составные части самодельного пистолета-пулемета.

Возбуждено дело по статьям 223 («Незаконное изготовление оружия») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») УК РФ.

Ранее сотрудники полиции задержали 46-летнего нелегального оружейника из Дзержинска в Нижегородской области.

