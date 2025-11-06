Экономика
12:10, 6 ноября 2025Экономика

Уход из России западных компаний признали вредным для экономики

Решетников: Уход западных компаний усилил монополизацию российских рынков
Кирилл Луцюк

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

После того как западные компании покинули Россию, выросла монополизация ее рынков. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, его процитировал «Интерфакс».

По его словам, в такой ситуации для мотивации роста производительности требуются административные механизмы и квазирыночные стимулы. Министр напомнил, что без конкуренции, с которой в России сейчас есть проблемы, производительность не растет.

«Западные компании ушли, которые задавали тон, степень монополизации внутренних рынков, к сожалению, повысилась», — констатировал Решетников.

В начале сентября экономист, член экспертного совета Института фондового рынка и управления Михаил Беляев призвал не бороться с возвращением в Россию покинувших ее западных брендов. Он напомнил, что тот же сегмент одежды на потребительском рынке в России так и не удалось насытить в полной мере после ухода западных компаний. Эксперт уверен, что если последние вернутся, то они легко найдут покупателей для своей продукции.

