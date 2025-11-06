Уход из России западных компаний признали вредным для экономики

После того как западные компании покинули Россию, выросла монополизация ее рынков. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, его процитировал «Интерфакс».
По его словам, в такой ситуации для мотивации роста производительности требуются административные механизмы и квазирыночные стимулы. Министр напомнил, что без конкуренции, с которой в России сейчас есть проблемы, производительность не растет.
«Западные компании ушли, которые задавали тон, степень монополизации внутренних рынков, к сожалению, повысилась», — констатировал Решетников.
В начале сентября экономист, член экспертного совета Института фондового рынка и управления Михаил Беляев призвал не бороться с возвращением в Россию покинувших ее западных брендов. Он напомнил, что тот же сегмент одежды на потребительском рынке в России так и не удалось насытить в полной мере после ухода западных компаний. Эксперт уверен, что если последние вернутся, то они легко найдут покупателей для своей продукции.