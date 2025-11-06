Бывший СССР
Украинский офицер назвал фактом потерю Красноармейска

Офицер ВСУ Мельник назвал фактом потерю Украиной Красноармейска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Потеря Украиной города Красноармейска (украинское название — Покровск) является фактом. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Мельник, передает «Страна.ua».

«Покровско-Мирноградская агломерация находится в полуокружении с фактически перерезанной логистикой. ВСУ контролируют менее 50 процентов Покровска», — заявил украинский офицер.

По его словам, проблемой для ВСУ является не сама потеря города, а то, что в нем осталось множество военнослужащих украинской армии.

Ранее неназванный офицер ВСУ в интервью французской газете Le Mondе заявил, что взятие Красноармейска российскими войсками является вопросом дней или максимум двух недель. При этом он подчеркнул, что город мог держаться месяцами, если бы командование украинских войск не допускало ошибок.

