В ЕК ответили на нежелание Сербии вводить санкции против России

Сербская внешняя политика должна соответствовать линии Европейского союза (ЕС), если страна хочет вступить в сообщество. Таким образом в Европейской комиссии (ЕК) прокомментировали отказ президента республики Александра Вучича присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша позиция четко изложена в нашем недавнем пакете мер по расширению [Евросоюза]», — ответили в Еврокомиссии на вопрос, заблокирует ли Брюссель процесс вступления Белграда в ЕС до тех пор, пока страна не присоединится к европейским санкциям против Москвы.

Как отмечают авторы материала, в упомянутом документе подчеркивается, что Сербия должна соответствовать внешнеполитическому курсу ЕС для вступления в союз, включая введение рестрикций против России.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не собирается менять свою позицию по антироссийским санкциям. При этом он подчеркнул, что Белград не гарантирует отказ от подобных ограничений в будущем.