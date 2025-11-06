Мир
Вучич раскрыл планы по России

Вучич заявил, что не собирается менять позицию по санкциям против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не собирается менять свою позицию по санкциям против России. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом сербский лидер подчеркнул, что Белград не гарантирует отказ от антироссийских санкций в будущем.

Ранеее Еврокомиссия потребовала, чтоюы Сербия перестала выдавать россиянам сербские паспорта. Как заявили в инстанции, таким образом российские граждане получают право на безвизовые поездки в Евросоюз, что якобы «создает потенциальные риски для безопасности ЕС».

