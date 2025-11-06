Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:34, 6 ноября 2025Мир

В ЕК потребовали от Сербии прекратить выдачу гражданства россиянам

В ЕК заявили, что Сербия создает риски, выдавая паспорта россиянам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сербия создает риски для Евросоюза (ЕС), выдавая паспорта россиянам. Об этом сказано в докладе Еврокомиссии (ЕК).

Как утверждается в документе, россияне, ставшие гражданами Сербии, получают право на безвизовые поездки в Евросоюз, и это якобы «создает потенциальные риски для безопасности ЕС».

Кроме этого, ЕК призвала власти Сербии проводить «тщательные проверки на предмет безопасности» при предоставлении сербского гражданства гражданам России.

Ранее в Сербии заявили, что страна не совершит «подлости» и не введет санкции против России. Помимо этого, бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Евросоюз презирает страну и хочет через нее нанести удар по РФ.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    В ЕК потребовали от Сербии прекратить выдачу гражданства россиянам

    Второй раз за несколько часов ввели ограничения в российском аэропорту

    Ученые сняли на видео опасную для Земли вспышку на Солнце

    Москвичам назвали сроки наступления зимы

    Самую красивую девушку Земли травили в соцсетях за родство с русским поэтом Пушкиным

    В США рассказали о проблеме «широко разрекламированных» Leopard 1 ВСУ

    Джоли зашла на территорию Украины пешком

    Песков высказался о сроках начала работ по ядерным испытаниям

    Пожилая россиянка поверила лжесиловикам и лишилась квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости