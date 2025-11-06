В ЕК потребовали от Сербии прекратить выдачу гражданства россиянам

В ЕК заявили, что Сербия создает риски, выдавая паспорта россиянам

Сербия создает риски для Евросоюза (ЕС), выдавая паспорта россиянам. Об этом сказано в докладе Еврокомиссии (ЕК).

Как утверждается в документе, россияне, ставшие гражданами Сербии, получают право на безвизовые поездки в Евросоюз, и это якобы «создает потенциальные риски для безопасности ЕС».

Кроме этого, ЕК призвала власти Сербии проводить «тщательные проверки на предмет безопасности» при предоставлении сербского гражданства гражданам России.

Ранее в Сербии заявили, что страна не совершит «подлости» и не введет санкции против России. Помимо этого, бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Евросоюз презирает страну и хочет через нее нанести удар по РФ.