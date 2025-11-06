Экономика
13:31, 6 ноября 2025

В Европе нашли способ помочь Украине в борьбе с Россией

Власти Евросоюза предоставят Украине доступ к Европейскому оборонному фонду
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) предоставят Украине доступ к Европейскому оборонному фонду с целью укрепления военного потенциала республики. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

Решение о значительном увеличении инвестиций в оборонную промышленность представители стран ЕС и Европарламента достигли в ходе обсуждений, которые состоялись в среду, 5 ноября. Суммарный объем средств вышеуказанного фонда до 2027 года составит порядка 9,5 миллиарда евро.

Украина сможет претендовать на часть суммы, чтобы укрепить свой оборонительный потенциал. Кроме того, власти ЕС разрешат украинским компаниям участвовать в финансируемых руководством блока военных проектах. Все это, как ожидается, должно помочь европейским странам и Украине на случай полномасштабной войны в регионе против России.

Ранее еврокомиссар Апостолос Цицикостас анонсировал резкое увеличение расходов ЕС на подготовку к противостоянию с РФ. Траты блока на военную мобильность (включают расходы на реконструкцию всей транспортной сети региона) в 2027-2034 годах увеличатся в десять раз к нынешнему уровню и достигнут 17 миллиардов евро. Подобные меры, пояснил европейский чиновник, необходимы для более быстрой массовой переброски войск НАТО к границам России и Белоруссии в случае потенциальной агрессии с их стороны.

