В Госдуме раскрыли последствие сокращения летних каникул для школьников

Депутат Смолин: Сокращение летних каникул отразится на здоровье школьников

В случае если в России решат сократить летние каникулы для школьников, это негативно отразится на здоровье детей. Такое последствие сокращения месяцев отдыха назвал зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, его слова приводит НСН.

«Я думаю, что здоровье детей это [сокращение летних каникул] тоже не укрепит. Я напоминаю, что, согласно данным Минздрава, у нас 85 процентов школьников — это первая и вторая группа здоровья. Это абсолютно или практически здоровые дети. По данным Роспотребнадзора, абсолютно здоровых только 10-12 процентов. Независимые эксперты и родители склоняются ко второй версии», — сказал парламентарий.

Он предположил, что большинство родителей и школьников выступили бы против такой инициативы. Кроме того, если большую часть уроков физкультуры, музыки и других подобных перенесут на июнь, то в школе совсем не будет разнообразия — дети будут изучать только математику, физику и русский язык.

Дискуссия о сокращении длительности летних каникул началась 5 ноября после того, как с такой инициативой выступила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Она напомнила, что в России самые длинные в мире каникулы, однако у родителей нет трехмесячного отпуска. Омбудсмен предложила сделать июнь учебным месяцем, когда дети будут заниматься творческими предметами, физкультурой или внеурочной деятельностью. Заместитель президента Российской академии образования, комментируя инициативу, заявил, что такую идею стоит изучить, однако она не должна распространяться на начальные классы.