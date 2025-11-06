В Кремле высказались о реакции США на заседание российского Совбеза

Песков: Москва не получала реакцию США на заседание российского Совбеза

Москва не получала никакой реакции от США на заседание Совета безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, не поступала», — заявил официальный представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос о том, поступала ли реакция американского руководства на заседание Совбеза.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов в ходе совещания российского президента Владимира Путина с членами Совбеза предложил в связи с действиями Вашингтона незамедлительно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям.