В Кремле высказались о реакции США на заседание российского Совбеза

Москва не получала никакой реакции от США на заседание Совета безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Нет, не поступала», — заявил официальный представитель Кремля.
Таким образом он ответил на вопрос о том, поступала ли реакция американского руководства на заседание Совбеза.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов в ходе совещания российского президента Владимира Путина с членами Совбеза предложил в связи с действиями Вашингтона незамедлительно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям.