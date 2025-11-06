Бывший СССР
В МИД России сообщили о прекращении действия одного соглашения с Литвой

Соглашение о взаимной защите капиталовложений между Россией и Литвой прекращено
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Между Россией и Литвой прекратил действовать договор о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1999 года. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

«15 октября 2025 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

15 сентября Литва бездоказательно обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства. Как утверждалось, в небо были подняты истребители F-16, при этом делалось это дважды «для наблюдения и сопровождения нарушивших порядок российских самолетов».

26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград. Поводом для этого стал инцидент с заходом метеозондов в воздушное пространство прибалтийской республики.

