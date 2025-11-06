В Минобороны раскрыли подробности о сдавшихся в плен бойцах ВСУ в Красноармейске

Минобороны России: Бойцы ВСУ в Красноармейске оказались брошены командованием

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен в Красноармейске Донецкой народной республике (ДНР), оказались брошены командованием в окружении. Такие подробности раскрыли в Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что украинских солдат захватили военные из группировки «Центр».

Украинцы сдались российским бойцам добровольно, поскольку оказались брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами артиллерии и беспилотников, разъяснили в Минобороны.

«Пленные рассказали, что в городе с каждым днем становится все больше раненых, но помощь им оказать невозможно, потому что нет медикаментов», — добавили в российском оборонном ведомстве.

До этого стало известно, что российские войска сжимают кольцо вокруг украинской группировки в ДНР.

В Минобороны подчеркивали, что отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска. Прорыва ВСУ из кольца не допущено.