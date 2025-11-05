Россия
12:33, 5 ноября 2025Россия

Минобороны России заявило о сжатии кольца вокруг ВСУ в ДНР

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска сжимают кольцо вокруг группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, за сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от города. Прорыва украинских войск из кольца не допущено.

Кроме того, штурмовые группы 2-й и 51-й армий Вооруженных сил России продолжили уничтожение формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и в частном секторе Красноармейска. Также идет плановая зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог. В Дмитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии взяли под контроль 19 зданий на севере, востоке и юго-востоке города.

Ранее бойцы ВСУ признали, что терпят тяжелое поражение в Красноармейске. По их словам, потеряно 80 процентов города. По данным источников Bild, украинские военные перестают верить в возможность выхода из окружения.

    Все новости