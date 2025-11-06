В Минздраве высказались о ситуации с распространением ВИЧ в российских регионах

Мазус заявил, что негативная ситуация с распространением ВИЧ в РФ переломлена

Негативная ситуация с распространением вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в российских регионах переломлена. Об этом заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус, его высказывание приводит РИА Новости.

Он отметил, что выборка за пять месяцев носит не только промежуточный характер, но и не может быть применена с группой «медленных» инфекций, к которым относят ВИЧ.

По информации Мазуса, тренд распространения удалось побороть даже на наиболее пораженных территориях, включая Иркутскую область. Прогресс в данной сфере был достигнут на фоне внедрения научно-обоснованных подходов, разъяснил эксперт.

Он добавил, что сейчас в России рост числа зараженных находится на историческом минимуме. Специалист Минздрава подчеркнул, что ситуация неоднородна от региона к региону.

До этого стало известно, что в Иркутской области, а также республиках Хакасия и Коми зарегистрировали вспышки заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

Как писало издание Baza в Telegram-канале, в Хакасии за первые восемь месяцев выявили на 11 процентов больше (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года) заболевших, а в Коми — за первые четыре месяца года — на 7 процентов больше. В Иркутской области за пять месяцев года обнаружено почти столько же заразившихся ВИЧ-инфекцией, сколько и годом ранее.