Стало известно о вспышках заболеваемости ВИЧ-инфекцией в российских регионах

Под Иркутском, в Хакасии и Коми фиксируют вспышки заболеваемости ВИЧ-инфекцией

В трех регионах России — Иркутской области, а также республиках Хакасия и Коми — фиксируют вспышки заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Об этом стало известно из публикации Baza в Telegram.

По информации издания, в Хакасии за первые восемь месяцев зафиксировали на одиннадцать процентов больше (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года) заболевших, а в Коми — за первые четыре месяца года — на семь процентов больше. В Иркутской области за пять месяцев года выявлено почти столько же заразившихся ВИЧ-инфекцией, сколько и годом ранее.

В основном заражения происходят половым путем.

Ранее сообщалось, что на Чукотке зафиксирована самая высокая в России заболеваемость ВИЧ. В пересчете на 100 тысяч населения на Чукотке фиксируется 79,1 случая с подтвержденным диагнозом.