В Польше подросток надел в школу на Хэллоуин форму бойца армии России

В Польше школьник надел на Хэллоуин форму бойца армии России

В Польше молодой человек надел в школу на Хэллоуин форму бойца армии России. Об этом написал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на зарубежные СМИ.

Утверждается, что ситуация произошла в одном из учебных учреждений города Вроцлав.

На опубликованном фото молодой человек стоит в военной форме и каске. На груди и плече у школьника виднеются шевроны. На них, в частности, изображен российский флаг. Парень стоит среди других подростков, которые также нарядились в различные костюмы в честь празднования Хэллоуина.

Как отмечается, образ молодого человека возмутил ряд украинских пользователей в соцсетях и напугал украинских школьников, которые учатся в данном заведении.

