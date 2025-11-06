В России младенец едва не умер из-за кусочка арахиса

В Иркутске годовалый ребенок едва не умер из-за кусочка арахиса в легких. Об этом сообщил детский хирург Юрий Козлов в Telegram-канале.

Российский врач пояснил, что острые края конфеты с арахисом врезались в слизистую и полностью заблокировали правое легкое. В больницу ребенок был доставлен в критическом состоянии с низкой сатурацией и признаками тяжелого кислородного голодания.

«Наши хирурги экстренно провели эндоскопическую операцию и удалили инородное тело. Ребенок спасен, но этот случай — серьезное напоминание для всех нас», — подчеркнул Козлов в посте.

Медик призвал взрослых убрать из доступных мест продукты питания, которые могут навредить здоровью детей.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге девочка подавилась бананом в магазине и не выжила.