В России отреагировали на заявление Алиева о переводе армии на стандарты НАТО

Удивляться словам президента Азербайджана Ильхама Алиева о переводе армии страны на стандарты Североатлантического альянса не стоит, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».
«Эти события никакой новостью не являются. Это просто очередное заявление по уже решенному вопросу. Что касается взаимодействия Азербайджана и НАТО, то оно осуществляется прямым и непосредственным образом через Турцию. Практически у Азербайджана с Турцией общая армия и общее командование, военно-политический союз. Поэтому удивляться по поводу заявления о том, что Азербайджан переходит на натовский стандарт, совершенно не приходится», — отметил Затулин.
Это просто какое-то запоздалое с точки зрения фактического состояния дел признание того, что Азербайджан свою оборонительную и политическую линию строит совершенно независимо от интересов России
Ранее Алиев заявил, что армия Азербайджана приводится под стандарты Североатлантического альянса. Сообщается, что Азербайджан сотрудничает с Турцией в контексте перевода Вооруженных сил на стандарты НАТО. Кроме того, Алиев коснулся вопроса расширения отношений между Баку и НАТО.