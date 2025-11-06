Силовые структуры
В России впервые возбудили дело за поиск экстремистских материалов в интернете

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

В России впервые возбуждено дело за поиск экстремистских материалов в интернете. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» сообщил юрист Сергей Барсуков.

По его словам, фигурантом первого дела стал 20-летний сотрудник медучреждения в Каменске-Уральском Свердловской области. Утром 24 сентября юноша в автобусе читал статью о «Русском добровольческом корпусе» (признан в РФ террористической организацией) и батальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Оператор сотовой связи сообщил об этом в ФСБ и молодого человека вызвали на допрос. В отношении него составлен протокол о поиске «заведомо экстремистских материалов». Он признал вину, однако юрист указывает, что на его подзащитного было оказано психологическое давление. Барсуков считает, что в законодательстве имеется пробел, поэтому под риск попадает даже научный сотрудник, занимающийся подготовкой статьи о запрещенных организациях.

22 июля Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за поиск в сети экстремистских материалов и распространение рекламы VPN-сервисов.

