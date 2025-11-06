В российском городе трое неизвестных избили девятилетнюю девочку

В Челябинске трое неизвестных избили девятилетнюю школьницу

В Курчатовском районе Челябинска трое неизвестных напали на девятилетнюю девочку и избили ее. Об этом сообщает Ural Press.

Мать пострадавшей пояснила, что все произошло 31 октября. По ее словам, трое подкараулили ее дочь на территории лицея, оттащили к забору и избили.

Она также пояснила, что место, где избивали девочку, находится в слепой зоне камер. Женщина добавила, что один из троих наблюдал за избиением школьницы.

Сама пострадавшая рассказала, что возраст напавших на нее от 16 до 18 лет.

