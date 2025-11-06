Россия
18:54, 6 ноября 2025

В российском городе трое неизвестных избили девятилетнюю девочку

В Челябинске трое неизвестных избили девятилетнюю школьницу
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Курчатовском районе Челябинска трое неизвестных напали на девятилетнюю девочку и избили ее. Об этом сообщает Ural Press.

Мать пострадавшей пояснила, что все произошло 31 октября. По ее словам, трое подкараулили ее дочь на территории лицея, оттащили к забору и избили.

Она также пояснила, что место, где избивали девочку, находится в слепой зоне камер. Женщина добавила, что один из троих наблюдал за избиением школьницы.

Сама пострадавшая рассказала, что возраст напавших на нее от 16 до 18 лет.

Ранее в Коченевском районе Новосибирской области подростки пытались макнуть ребенка головой в унитаз в школе №13. Подростки, которых оставили на третий год, напали на семиклассника. Они обвинили его в том, что он пытался украсть что-то из куртки в гардеробе, и пытались макнуть его голову в туалет.

