Подростки пытались макнуть ребенка головой в унитаз в российской школе

В Новосибирской области подростки пытались макнуть ребенка головой в унитаз
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Коченевском районе Новосибирской области подростки пытались макнуть ребенка головой в унитаз в школе № 13. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По его информации, подростки, которых оставили на третий год, напали на семиклассника. Они обвинили его в том, что он пытался украсть что-то из куртки в гардеробе, и пытались макнуть его голову в туалет.

Детей остановила учительница. Подростки, в свою очередь, решили отвести семиклассника к директору. Его на месте не было, поэтому в ситуации разбиралась завуч — по итогам просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что никакой кражи не было.

Мать одной из учениц школы также рассказала, что ее дочь также избили на глазах у охранника. Родителей детей, по ее словам, жаловались на ситуацию в местное Минобразования, однако результатов пока нет.

Ранее в одной из петербургских школ подросток попытался макнуть четвероклассника головой в унитаз. Пострадавший ребенок поссорился со старшеклассниками во время выпускного. Родители мальчика потребовали исключить подростка из школы.

