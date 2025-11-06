В российском городе закрыли детсады и школы после атаки беспилотников ВСУ

Ситников: В Волгореченске закрыли детсады и школы после атаки беспилотников ВСУ

Детские сады и школы закрыли в Волгореченске Костромской области после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Сергей Ситников в Telegram-канале.

Он провел оперативное совещание по обеспечению безопасности в городе. Ситников заверил, что сотрудники администрации Волгореченска и сельских поселений, которые находятся рядом, проводят обходы граждан.

«Оперативным штабом принято решение закрыть на один день в целях безопасности детские сады и школы Волгореченска», — указал костромской губернатор в посте.

6 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Волгореченске Костромской области.

В результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал, уточнил Ситников.