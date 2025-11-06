Россия
07:02, 6 ноября 2025Россия

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в российском регионе

Костромской губернатор Ситников: ВСУ атаковали объекты энергетики
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Волгореченске Костромской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Сергей Ситников в Telegram-канале.

«Под утро жители города слышали работу защитной системы — прозвучало несколько хлопков. В настоящее время на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры», — сообщил губернатор.

Он добавил, что в результате атаки электроснабжение региона не нарушено, никто не пострадал. Ситников призвал жителей не снимать работу сил противовоздушной обороны (ПВО) и напомнил, что фрагменты дронов могут содержать взрывчатку.

В ночь на четверг, 6 ноября, ВСУ также атаковали Ростовскую область и Волгоградскую область, в последней под удар попала многоэтажка, не выжил мужчина.

