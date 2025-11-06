В российском регионе отразили атаку БПЛА

Слюсарь: Средства ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он отметил, что воздушные цели были поражены в пяти районах: Аксайском, Мясниковском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском.

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», —написал губернатор Ростовской области.

Ранее сообщалось, что не менее десяти взрывов прогремело над Волгоградом. В результате атаки БПЛА 48-летний мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.