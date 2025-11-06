Россиянин погиб в результате атаки БПЛА в Волгоградской области

Житель Волгограда погиб при атаке БПЛА ВСУ на многоэтажный дом

В Волгоградской области 48-летний мирный житель погиб в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, противник атаковал жилую многоэтажку. Он также отметил, что в ходе отражения атаки украинских дронов возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе, вызванное падением обломков БПЛА.

«Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. Специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий», — отметил Бочаров.

Ранее появилась информация, что украинские дроны атакуют Волгоградскую область. Стало известно о взрывах в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

До этого сообщалось, что не менее десяти взрывов прогремело над Волгоградом. По предварительным данным, силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников.