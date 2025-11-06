Россия
02:04, 6 ноября 2025

Стало известно об атаке на НПЗ в российском регионе

Шарий: БПЛА атаковали Волгоградскую область, известно о взрывах в районе НПЗ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрыв в Волгограде

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атакуют Волгоградскую область. Об этом написал украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что известно о взрывах в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Ранее стало известно, что не менее десяти взрывов прогремело над Волгоградом. По предварительным данным, силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Местные жители сообщили, что от громкого звука «тряслись стены и окна в квартирах».

До этого дроны Вооруженных сил Украины атаковали энергетическую инфраструктуру во Владимирской области.

