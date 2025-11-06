Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:27, 6 ноября 2025Россия

Над российским городом прогремела серия взрывов

Shot: Не менее десяти взрывов прогремело над Волгоградом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв в Волгограде

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Не менее десяти взрывов прогремело над Волгоградом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Местные жители сообщили, что от громкого звука «тряслись стены и окна в квартирах». Очевидцы сообщили, что БПЛА летят на маленькой высоте со стороны Волги. Официальной информации пока нет.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали энергетическую инфраструктуру во Владимирской области.

До этого в Белгороде из-за атак ВСУ была приостановлена работа нескольких торговых центров.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ раскрыли решение Киева по Красноармейску

    Стало известно об атаке на НПЗ в российском регионе

    Рабочие нашли древний клад во время ремонта в храме

    Производителей Android-смартфонов поймали на обмане пользователей

    Мужчинам раскрыли способ зачать здоровых сыновей

    Дотком заявил о скором конце для Украины и НАТО

    Эпштейну предлагали свободу в обмен на показания против Трампа

    Жители Каменского опубликовали видео пожара после прилетов БПЛА по ЖД-подстанции

    Российский командир раскрыл срок перехода Купянска под контроль России

    Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на село Каменское

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости