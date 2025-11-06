Над российским городом прогремела серия взрывов

Shot: Не менее десяти взрывов прогремело над Волгоградом

Не менее десяти взрывов прогремело над Волгоградом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Местные жители сообщили, что от громкого звука «тряслись стены и окна в квартирах». Очевидцы сообщили, что БПЛА летят на маленькой высоте со стороны Волги. Официальной информации пока нет.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали энергетическую инфраструктуру во Владимирской области.

До этого в Белгороде из-за атак ВСУ была приостановлена работа нескольких торговых центров.