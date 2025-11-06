В российском вузе более 200 сотрудников пожаловались на отсутствие зарплаты

В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) более 200 сотрудников пожаловались на отсутствие зарплаты. Россияне отметили, что задержка по выплатам составляет уже месяц. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Сотрудники вуза связали происходящее с отстранением ректора Александра Запесоцкого, который пробыл на посту более 30 лет. Его обвинили в растрате госбюджета.

Сейчас в СПбГУП новый руководитель — Евгений Лубашев, в прошлом он был главой санкт-петербургского техникума. Его назначили по иску Генпрокуратуры. Работники вуза посчитали такое решение незаконным.

Как утверждают «Осторожно, новости», 214 сотрудников СПбГУП до сих пор не получили зарплату за октябрь. Месяц назад многим урезали премии наполовину. Преподаватели пожаловались, что руководство такую меру никак не обосновало.

До этого несколько сотрудников Псковского государственного университета рассказали в суде, что не раз отдавали часть зарплаты Наталье Ильиной, занимавшей должность ректора вуза.

Женщину задержали и взяли под стражу в апреле по делу о хищении 10 миллионов рублей.