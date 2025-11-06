Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:03, 6 ноября 2025Мир

В США объявили новую эру отношений со странами Центральной Азии

США объявили новую эру отношений с членами СНГ, пообещав странам больше внимания
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

США объявили новую эру отношений с членами СНГ, пообещав странам Центральной Азии больше внимания, чем прежде. Об этом свидетельствуют слова представителей американской администрации на встрече с участием делегаций пяти стран — Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана (последняя не входит в СНГ), выступление американских политиков опубликовано на сайте Государственного департамента США.

Так, специальный представитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор заявил, что теперь у центральноазиатских стран есть прямой канал связи с Белым домом. «Вы будете получать то внимание, которого действительно заслуживаете», — подчеркнул он.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал новой эрой нынешний период отношений США с государствами Центральной Азии. По его словам, сейчас интересы Соединенных Штатов совпадают со среднеазиатскими партнерами, поэтому необходимо углублять отношения.

«С нашей стороны мы ищем возможности для американских инноваций, бизнеса и продукции выйти на новые рынки, потому что это укрепляет связи между странами. С вашей стороны вы хотите использовать человеческий и природный потенциал, данный Богом, для диверсификации экономики — не быть только источником сырья или энергии, а развивать новые отрасли, создавая долгосрочные возможности для своих граждан», — пояснил он.

Американский госсекретарь также анонсировал поездку во все пять стран региона в 2026 году. Рубио также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «с нетерпением ждет встречи с их лидерами».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал желательным участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в работе саммита в формате Центральная Азия — США в Вашингтоне. Казахстанский лидер предложил расширить географию Средней Азии за счет Азербайджана.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве увидели второй фронт против Украины на Западе

    Москвичам назвали время снега

    Ким Кардашьян выпустила адвент-календари с трусами

    Экипаж «Союза МС-28» дважды выйдет в открытый космос

    Бывший вице-губернатор российского региона попал в СИЗО для VIP-персон

    Россиянка засняла затопленный Таиланд и описала впечатления словами «такого еще не видела»

    Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов в России

    В российском городе трое неизвестных избили девятилетнюю девочку

    Популярная приправа оказалась эффективным средством для заживления ран

    Россияне застряли на островах Вьетнама из-за тайфуна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости