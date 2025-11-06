В США объявили новую эру отношений со странами Центральной Азии

США объявили новую эру отношений с членами СНГ, пообещав странам больше внимания

США объявили новую эру отношений с членами СНГ, пообещав странам Центральной Азии больше внимания, чем прежде. Об этом свидетельствуют слова представителей американской администрации на встрече с участием делегаций пяти стран — Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана (последняя не входит в СНГ), выступление американских политиков опубликовано на сайте Государственного департамента США.

Так, специальный представитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор заявил, что теперь у центральноазиатских стран есть прямой канал связи с Белым домом. «Вы будете получать то внимание, которого действительно заслуживаете», — подчеркнул он.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал новой эрой нынешний период отношений США с государствами Центральной Азии. По его словам, сейчас интересы Соединенных Штатов совпадают со среднеазиатскими партнерами, поэтому необходимо углублять отношения.

«С нашей стороны мы ищем возможности для американских инноваций, бизнеса и продукции выйти на новые рынки, потому что это укрепляет связи между странами. С вашей стороны вы хотите использовать человеческий и природный потенциал, данный Богом, для диверсификации экономики — не быть только источником сырья или энергии, а развивать новые отрасли, создавая долгосрочные возможности для своих граждан», — пояснил он.

Американский госсекретарь также анонсировал поездку во все пять стран региона в 2026 году. Рубио также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «с нетерпением ждет встречи с их лидерами».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал желательным участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в работе саммита в формате Центральная Азия — США в Вашингтоне. Казахстанский лидер предложил расширить географию Средней Азии за счет Азербайджана.